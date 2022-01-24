Саншеш: возможно, «Арсенал» и «Милан» заинтересованы в моём переходе, я не знаю

Полузащитник французского «Лилля» Ренату Саншеш высказался о своём будущем на фоне интереса других клубов.
«Возможно, «Милан» и «Арсенал» заинтересованы в моём переходе, но я не знаю. Я разговаривал со своим агентом и знаю, какие клубы интересуются мной, но не могу сказать об этом прямо сейчас. Но я знаю, что готов. Если поступит хорошее предложение, то определюсь с тем, что лучше для моей карьеры», — приводит слова Саншеша Mirror.
Саншеш перешёл в «Лилль» в 2019 году из мюнхенской «Баварии» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 11 матчах французской Лиги 1 хавбек забил гол и отдал голевую передачу. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов и два — в Кубке Франции, где результативных действий у него не было.
Контракт Саншеша с «Лиллем» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 30 млн.
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