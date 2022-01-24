Раньери будет уволен из «Уотфорда». У команды 11 поражений в 14 матчах при итальянце

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери в ближайшее время будет отправлен в отставку, сообщает The Telegraph.



По информации источника, итальянца уволят, когда клуб найдёт ему замену. Это может произойти на следующей неделе. «Шершни» хотят пригласить на пост наставника специалиста, находящегося без работы. Руководство клуба рассчитывает быстрее найти нового тренера, чтобы у него было больше времени на подготовку к следующему матчу АПЛ с «Бёрнли», который состоится 5 февраля.



Поражение «Уотфорда» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» предопределило отставку 70-летнего тренера.



Раньери возглавил «Уотфорд» 4 октября 2021 года. За это время команда успела провести 14 матчей во всех турнирах, в которых потерпела 11 поражений, дважды победила и один раз сыграла вничью.

Автогол Куцки в матче 23-го тура АПЛ с «Норвич Сити»:

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