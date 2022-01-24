«ПСЖ» разгромил «Реймс» со счётом 4:0. Мбаппе и Месси не забили

«ПСЖ» одержал крупную победу над «Реймсом» в матче 22-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче в конце первого тайма открыл Марко Верратти. На 62-й минуте отличился Серхио Рамос, этот гол стал для него дебютным в составе «ПСЖ». Вскоре защитник «Реймса» Ваут Фас забил в свои ворота, а на 75-й минуте голом отметился Данилу Перейра, ему ассистировал Килиан Мбаппе. Лионель Месси вышел на замену на 63-й минуте, но не смог отличиться результативными действиями.

«ПСЖ» набрал 53 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, опережая «Ниццу» на 11 очков. «Реймс» (24) располагается на 14-й позиции.

В следующем туре «ПСЖ» 6 февраля сыграет на выезде с действующим чемпионом Франции «Лиллем». «Реймс» в этот же день примет на своём поле «Бордо».