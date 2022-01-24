«Милан» и «Ювентус» сыграли вничью в центральном матче 23-го тура Серии А

«Милан» и «Ювентус» сыграли вничью в центральном матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.
В матче команд в первом круге, который состоялся в Турине, также не было выявлено победителя — 1:1. Таким образом, команды впервые с сезона-1991/1992 сыграли вничью в обоих матчах чемпионата. Кроме того, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжил свою беспроигрышную серию в противостоянии со Стефано Пиоли, возглавляющим «Милан». У команд Аллегри 11 побед и 5 ничьих в матчах с командами Пиоли.
«Милан» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует «Интер» (53), у которого на один матч меньше. «Ювентус» (42) идёт на пятой позиции.
В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» 6 февраля сыграет в дерби с «Интером». «Ювентус» в этот же день примет на своём поле «Верону».
- 24 января 2022
-
01:15
-
00:49
-
00:40
-
00:40
-
00:37
-
00:35
-
00:24
-
00:23
-
00:10
- 23 января 2022
-
23:59
-
23:51
-
23:39
-
23:33
-
23:23
-
23:20
-
23:19
-
23:16
-
23:15
-
22:51
-
22:47
-
22:39
-
22:27
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:03
-
21:59
-
21:58
-
21:56
-
21:47
-
21:27
-
21:24
-
21:18
-
21:16