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«Тоттенхэм» хочет приобрести нападающего сборной Бельгии

«Тоттенхэм» хочет приобрести нападающего сборной Бельгии
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Нападающий «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего бельгийца заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает в «Твиттере» журналист Экрем Конур.

По информации источника, игрок может летом перейти в «Тоттенхэм».

Действующее соглашение Де Кетеларе с «Брюгге» рассчитано до 30 июня 2024 года. Форвард является воспитанником клуба. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 27 млн.

В нынешнем сезоне Де Кетеларе сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Бельгии, за которую сыграл в четырёх матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:

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