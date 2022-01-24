«Тоттенхэм» хочет приобрести нападающего сборной Бельгии

Нападающий «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего бельгийца заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает в «Твиттере» журналист Экрем Конур.
По информации источника, игрок может летом перейти в «Тоттенхэм».
Действующее соглашение Де Кетеларе с «Брюгге» рассчитано до 30 июня 2024 года. Форвард является воспитанником клуба. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 27 млн.
В нынешнем сезоне Де Кетеларе сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Бельгии, за которую сыграл в четырёх матчах и забил один гол.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:
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