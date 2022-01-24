Лионель Месси забил 1 гол в 12 играх чемпионата. Это его худший результат в карьере

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил 1 гол в 12 матчах чемпионата Франции, что является худшим результатом в карьере аргентинца по количеству мячей, забитых в играх национального чемпионата, сообщается в «твиттере» Stats Foot.
«ПСЖ» одержал крупную победу над «Реймсом» в матче 22-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Месси вышел на поле на 63-й минуте и не отметился результативными действиями.
Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. «ПСЖ» в 22 матчах набрал 53 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль».
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