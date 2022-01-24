Буффон может покинуть «Парму» и завершить карьеру в одном из иностранных клубов
Поделиться
Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может покинуть «Парму», сообщает Seriebnews.
По данным источника, Буффон недоволен игрой «Пармы» в нынешнем сезоне. Команда находится на 13-м месте в турнирной таблице Серии B. Не исключено, что Буффон покинет клуб в конце сезона, несмотря на то, что его контракт с клубом истекает в 2023 году.
Итальянский голкипер заинтересован в том, чтобы завершить карьеру в одном из иностранных клубов.
Буффон заключил контракт с «Пармой» прошлым летом, перейдя в клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне итальянской Серии B голкипер провёл в Серии B 19 матчей, в которых пропустил 22 гол. Ранее Буффон выступал за «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и национальную команду Италии.
Комментарии
- 24 января 2022
-
02:35
-
01:59
-
01:39
-
01:15
-
00:49
-
00:40
-
00:40
-
00:37
-
00:35
-
00:24
-
00:23
-
00:10
- 23 января 2022
-
23:59
-
23:51
-
23:39
-
23:33
-
23:23
-
23:20
-
23:19
-
23:16
-
23:15
-
22:51
-
22:47
-
22:39
-
22:27
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:03
-
21:59
-
21:58
-
21:56
-
21:47
-
21:27
Партнерский контент