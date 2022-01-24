Буффон может покинуть «Парму» и завершить карьеру в одном из иностранных клубов

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может покинуть «Парму», сообщает Seriebnews.

По данным источника, Буффон недоволен игрой «Пармы» в нынешнем сезоне. Команда находится на 13-м месте в турнирной таблице Серии B. Не исключено, что Буффон покинет клуб в конце сезона, несмотря на то, что его контракт с клубом истекает в 2023 году.

Итальянский голкипер заинтересован в том, чтобы завершить карьеру в одном из иностранных клубов.

Буффон заключил контракт с «Пармой» прошлым летом, перейдя в клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне итальянской Серии B голкипер провёл в Серии B 19 матчей, в которых пропустил 22 гол. Ранее Буффон выступал за «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и национальную команду Италии.