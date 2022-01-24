Хави о матче с «Алавесом»: футболка «Барселоны» веси на 20 килограмм больше

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу команды в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:0).
«Мы ждали этого матча. Мы пробовали играть в разных схемах – в три защитника, в четыре. Потом мы играли по схеме 3-4-3, и это дорого нам обошлось. У нас непростая ситуация. Мы должны страдать, и сегодня мы знаем, как это делать. Сейчас у игроков мало уверенности в себе. То, что их окружает, иногда не помогает. Например, Альба провел отличный матч, как и Бускетс, и Пике, которые подверглись критике. Футболка «Барселоны» весит на 20 килограмм больше, чем в другом клубе. Сегодня взошло солнце. Эмоционально они должны были одержать победу», — приводит слова Хави AS.
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После 21 сыгранного тура «Барселона» располагается на 5-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 35 очков. «Алавес» (17) находится на 19-й строчке в таблице.
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