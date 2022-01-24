Дом Карима Бензема ограбили во время матча «Реала» с «Эльче»

Дом нападающего «Реала» Карима Бензема ограбили во время матча с «Эльче» в чемпионате Испании, сообщает Marca со ссылкой на 20 minutos.
По данным источника, воры проникли в дом через сад, расположенный в элитном жилом комплексе в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, в то время, когда дом был пуст.
Сам матч завершился со счётом 2:2. В этой встрече Бензема не удалось реализовать пенальти. Также он получил повреждение и покинул поле на 58-й минуте.
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«Реал» набрал 50 очков в 22 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (23) находится на 15-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
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