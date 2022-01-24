Фанаты «Тоттенхэма» бросали в Рюдигера открывалку для бутылок и другие предметы

23 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Болельщики гостей бросали в защитника «Челси» Антонио Рюдигера различные предметы, например, зажигалку и нечто похожее на открывалку для бутылок. Несмотря на попытки игрока обратить внимание арбитра на поведение фанатов «Тоттенхэма», матч не был приостановлен, сообщает английское издание The Sun.

«Челси» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (36) находится на 7-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах. На 2-м месте располагается «Ливерпуль» (48).