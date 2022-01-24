Фанаты «Тоттенхэма» бросали в Рюдигера открывалку для бутылок и другие предметы

23 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.
Болельщики гостей бросали в защитника «Челси» Антонио Рюдигера различные предметы, например, зажигалку и нечто похожее на открывалку для бутылок. Несмотря на попытки игрока обратить внимание арбитра на поведение фанатов «Тоттенхэма», матч не был приостановлен, сообщает английское издание The Sun.
«Челси» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (36) находится на 7-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах. На 2-м месте располагается «Ливерпуль» (48).
- 24 января 2022
-
04:16
-
04:12
-
03:52
-
03:34
-
03:16
-
02:35
-
01:59
-
01:39
-
01:15
-
00:49
-
00:40
-
00:40
-
00:37
-
00:35
-
00:24
-
00:23
-
00:10
- 23 января 2022
-
23:59
-
23:51
-
23:39
-
23:33
-
23:23
-
23:20
-
23:19
-
23:16
-
23:15
-
22:51
-
22:47
-
22:39
-
22:27
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:13
-
22:03