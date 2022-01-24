Наставник «Милана» рассказал о травме Ибрагимовича. Форвард покинул поле на 28-й минуте

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о травме Златана Ибрагимовича, которую он получил в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:0).
«Ибрагимович почувствовал боль в ахилловом сухожилии. Он винил в этом поле, которое было очень тяжёлым, поэтому мы надеемся, что он сможет восстановиться в ближайшие несколько дней», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Форвард получил повреждение на 28-й минуте и покинул поле. Ибрагимовича заменил Оливье Жиру.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Контрактное соглашение форварда с миланским клубом рассчитано до 2022 года.
«Милан» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует «Интер» (53), у которого на один матч меньше. «Ювентус» (42) идёт на пятой позиции.
В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» 6 февраля сыграет в дерби с «Интером». «Ювентус» в этот же день примет на своём поле «Верону».
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