Экс-тренер «Фенербахче» и «Порту» в ближайшие часы прибудет на переговоры с «Эвертоном»

53-летний португальский специалист Витор Перейра, известный по работе на родине с «Порту» и турецким «Фенербахче», в ближайшее время может возглавить английский «Эвертон». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Отмечается, уже в ближайшие часы наставник прибудет в Ливерпуль (Англия) для переговоров с «Эвертоном», на которых будут обсуждаться контракт, тренерский штаб и иные детали для принятия окончательного решения.

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За свою тренерскую карьеру Перейра дважды становился чемпионом Португалии с «Порту» (сезоны-2011/2012 и 2012/2013) и победителем Суперкубка в этих же сезонах. С греческим «Олимпиакосом» Витор брал чемпионат и Кубок Греции (сезон-2014/2015), а в Китае – с «Шанхай СИНГ» выигрывал местный чемпионат (сезон-2017/2018). За свою карьеру Перейра дважды возглавлял «Фенербахче» (с 2015 по 2016 год и с июля по декабрь 2021 года).