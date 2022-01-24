Аллегри прокомментировал ничью с «Миланом»

«Милан» и «Ювентус» сыграли вничью в центральном матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал прошедший матч.
«Это была хорошая игра. Думаю, во втором тайме мы выглядели лучше, но игра была достаточно равная. Ничья – это заслуженный результат.
Я рад, что мы действуем как команда, среди игроков есть взаимопонимание. Нужно быть немного спокойнее, иногда мы торопимся и ошибаемся в завершающей стадии.
Мы стали увереннее, в 8 из 12 последних матчей нам удалось сыграть на ноль, это хороший знак», – приводит слова Аллегри Football Italia.
«Милан» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует «Интер» (53), у которого на один матч меньше. «Ювентус» (42) идёт на пятой позиции.
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