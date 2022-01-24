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ЦСКА интересуется Деспотовичем и предлагает ему вдвое больше, чем «Црвена Звезда»

ЦСКА интересуется Деспотовичем и предлагает ему вдвое больше, чем «Црвена Звезда»
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29-летний сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович привлёк внимание сразу нескольких клубов после сообщений о том, что он переведён в дубль и находится в поиске новой команды для продолжения карьеры. Об этом сообщает сербский источник — Arena Sport.

Наибольший интерес к Деспотовичу проявляет сербская «Црвена Звезда», которая видит в нём замену 21-летнему нападающему Марко Лазетичу, близкому к переходу в «Милан». Сербский клуб, воспитанником которого и является Джордже, уже начал переговоры с его представителями, однако в последние дни конкуренцию в борьбе за игрока им пытается навязать московский ЦСКА, который готов предложить вдвое большую заработную плату, чем «Црвена Звезда».

Отмечается, что Деспотович уже получал предложение от другого клуба из России – грозненского «Ахмата», также интерес к игроку проявляют в Турции.

Деспотович пришёл в «Рубин» из «Оренбурга» летом 2020 года на правах свободного агента. За казанский клуб он провёл 36 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до 2023 года.

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