FA рассмотрит отчёт кардиолога перед завершением перехода Эриксена в «Брентфорд»

29-летний датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен подвергнется тщательному обследованию перед завершением перехода в английский «Брентфорд» на правах свободного агента, сообщает Sky Sports.
Ключевой особенностью станет то, что английская футбольная ассоциация рассмотрит отчёт кардиолога и даст ему свою оценку перед завершением перехода футболиста в «Брентфорд». При этом само обследование перед переходом будет носить углублённый характер.
«Брентфорд» — «Вулверхэмптон». английская Премьер-лига— 2021/2022. 23-й тур
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.
- 24 января 2022
-
09:12
-
08:55
-
08:48
-
08:30
-
07:55
-
07:40
-
07:17
-
06:43
-
06:07
-
05:57
-
05:40
-
05:38
-
05:25
-
05:19
-
05:04
-
04:58
-
04:16
-
04:12
-
03:52
-
03:34
-
03:16
-
02:35
-
01:59
-
01:39
-
01:15
-
00:49
-
00:40
-
00:40
-
00:37
-
00:35
-
00:24
-
00:23
-
00:10
- 23 января 2022
-
23:59
-
23:51