FA рассмотрит отчёт кардиолога перед завершением перехода Эриксена в «Брентфорд»

29-летний датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен подвергнется тщательному обследованию перед завершением перехода в английский «Брентфорд» на правах свободного агента, сообщает Sky Sports.

Ключевой особенностью станет то, что английская футбольная ассоциация рассмотрит отчёт кардиолога и даст ему свою оценку перед завершением перехода футболиста в «Брентфорд». При этом само обследование перед переходом будет носить углублённый характер.

«Брентфорд» — «Вулверхэмптон». английская Премьер-лига— 2021/2022. 23-й тур

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Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В Италии игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.