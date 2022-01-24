Почеттино объяснил замену Мбаппе в матче Лиги 1 с «Реймсом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча 22-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (4:0).



«У каждого своё мнение о нашем первом тайме. Отмечу, что команда провела хорошую игру. Мы должны были одержать победу, и мы взяли три очка. Это всё, что я запомнил. Мы думали, что «Реймс» будет играть глубже в обороне, поэтому пришлось приспосабливаться. В итоге мы выиграли со счётом 4:0.



Я рад за Марко Верратти. Хорошо, что он забил. Что касается Мбаппе, на этой неделе мы решили его поберечь, но он чувствовал себя хорошо. Очевидно, ему не хватило ритма после первых 60 минут, он немного устал. Мы предпочли заменить его, чтобы не рисковать», — приводит слова Почеттино L'Equipe.

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