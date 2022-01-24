В «Милане» подтвердили, что не будут делать предложение по Влаховичу зимой

Директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что клуб не будет делать предложение по переходу нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича зимой.



«Зимой у «Милана» не будет возможности сделать такое предложение, посмотрим, что будет после окончания чемпионата», — цитирует Мальдини Goal.



21-летний Влахович стал игроком итальянского клуба в 2018 году, перейдя из сербского «Партизана» за € 1,95 млн. В нынешнем сезоне сербский нападающий в 21 матче итальянской Серии А забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны.



Контракт Влаховича истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова к продаже Влаховича.