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В «Милане» подтвердили, что не будут делать предложение по Влаховичу зимой

В «Милане» подтвердили, что не будут делать предложение по Влаховичу зимой
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Директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что клуб не будет делать предложение по переходу нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича зимой.

«Зимой у «Милана» не будет возможности сделать такое предложение, посмотрим, что будет после окончания чемпионата», — цитирует Мальдини Goal.

21-летний Влахович стал игроком итальянского клуба в 2018 году, перейдя из сербского «Партизана» за € 1,95 млн. В нынешнем сезоне сербский нападающий в 21 матче итальянской Серии А забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны.

Контракт Влаховича истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова к продаже Влаховича.

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