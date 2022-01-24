Игнатов рассказал о тренировках в «Спартаке» под руководством Ваноли
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился эмоциями от тренировок в команде под руководством итальянского специалиста Паоло Ваноли.
«Работа на сборе с Паоло Ваноли? Мне очень нравится, хорошую работу проводим. Хорошие нагрузки и с мячом работаем – всё как надо», — рассказал Игнатов на YouTube-канале московского клуба.
21-летний Игнатов — воспитанник «Спартака». Он перешёл в академию красно-белых из московского ЦСКА в 2015 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил гол и отдал две голевые передачи.
На днях Игнатов и «Спартак» продлили соглашение. Теперь оно рассчитано до мая 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,2 млн.
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