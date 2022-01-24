Тухель — об инциденте с Рюдигером в матче с «Тоттенхэмом»: нужно остановить это

Главный тренер «Челси» Томас Тухель призвал болельщиков проявлять уважение к футболистам после инцидента, произошедшего во время матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).



Напомним, во время встречи болельщики «шпор» бросали в защитника «Челси» Антонио Рюдигера различные предметы, например, зажигалку и нечто похожее на открывалку для бутылок. Несмотря на попытки игрока обратить внимание арбитра на поведение фанатов «Тоттенхэма», матч не был приостановлен. После игры полиция произвела два ареста.



«Каждый должен проявлять уважение к другому и вести себя в соответствии с определёнными принципами. Если такова новая тенденция, мы должны действовать вместе, чтобы остановить её как можно скорее. Необходимо сохранить фантастическую обстановку и уникальную атмосферу английского футбола», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Новость по теме Фанаты «Тоттенхэма» бросали в Рюдигера открывалку для бутылок и другие предметы