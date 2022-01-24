Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей до отмены закона о введении Fan ID

Фанатские объединения «Спартака» объявили о бойкоте всех матчей команды до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Мы едины в своей позиции — мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID. Заявляем о своём решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков.



Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира. Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!



В нашей крови, нашей идеологии был, есть и навсегда останется главный принцип — поддержка нашей команды! В любые времена, несмотря на результаты, ограничения, прессинг со стороны правоохранительных органов и иные обстоятельства, мы оставались рядом со «Спартаком». Однако нынешняя ситуация и репрессивные нововведения не оставляют нам возможности принять другое решение, нежели чем это – тяжёлое, но взвешенное и единственно верное в сложившейся ситуации.



Покидая трибуны, мы не перестанем поддерживать «Спартак» оставшимися доступными для нас способами, мы оставляем за собой право посещения матчей с участием команд, представляющих наше великое имя, в тех видах спорта и лигах, куда ещё не добрался карающий цифровой жезл «закона» и «порядка».



Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Мы осознанно отказываемся от того, что было нам так дорого, во имя одной-единственной цели: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком! Итак, наша позиция изложена. Каждый, кто отождествляет себя с футболом, должен сделать свой выбор.



Система не остановится — избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от «неугодных», её механизм безжалостно запустится в новом направлении. Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила — рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож.



Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников! Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды!» — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале «Фратрии».