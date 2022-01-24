В «Роторе» рассказали о тренировочных сборах и возможных трансферах

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о подготовке волгоградцев ко второй части сезона, а также поделился впечатлениями от работы нового главного тренера Артёма Куликова.



«Сегодня команда отправляется на второй сбор. Он пройдёт в Турции. На первом сборе, который мы провели в Крымске, удалось выполнить всё запланированное. Можно сказать, заложили фундамент для весеннего отрезка сезона. Завершили сбор контрольным матчем с футбольным клубом «Виста», выиграли его со счётом 3:0. Понятно, что это игра во время подготовительного периода, не будем придавать слишком большого значения результату, но победа всегда приятна. Пускай и в товарищеской встрече. Ряд контрольных матчей проведём также на втором и третьем сборах.



Как оцениваем работу нового главного тренера? Пока слишком рано делать выводы, но радует то, что Артём Куликов работает с командой с первого сбора. В декабре он познакомился с игроками заочно, а теперь весь подготовительный период пройдёт под его руководством. Это большой плюс.



Работа в плане трансферов у нас ведётся постоянно. Давайте пока обойдёмся без конкретных фамилий, но ожидаем, что будет точечное усиление, а с кем-то из игроков, наоборот, расстанемся. Когда будет всё оформлено документально, обязательно об этом сообщим. В то же время хочу сказать, что тот состав, которым мы располагаем на сегодняшний день, позволяет рассчитывать на хорошее выступление весной. Уверен, что у нас квалифицированные футболисты, способные добиваться результата.



Осенью слишком большое количество травм привело к тому, что мы, по сути, так и не смогли сыграть оптимальным составом. Поэтому сейчас первоочередная задача состоит в том, чтобы все травмированные вернулись в строй и набрали форму. Очень надеемся, что весной тренерский штаб сможет рассчитывать на всех футболистов. Уверен, в таком случае мы сможем подняться в турнирной таблице», — рассказал Рекечинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.