Де Йонг: грустно говорить, что «Барселона» гордится матчем, в котором уступила «Реалу»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал поражение команды от мадридского «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3).



«Против «Реала» мы играли неплохо. Мне грустно говорить о том, что мы гордимся матчем, в котором уступили «Реалу», поскольку поражения в «Барсе» должны вызывать лишь разочарование.



Наша цель – попасть в Лигу чемпионов. Посмотрим, с какой строчки мы это сделаем», — приводит слова де Йонга Marca.

Де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне нидерландский хавбек принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив гол и отдав две голевые передачи. Контракт де Йонга истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 70 млн.