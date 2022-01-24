Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журова прокомментировала решение болельщиков «Спартака» бойкотировать матчи из-за Fan ID

Журова прокомментировала решение болельщиков «Спартака» бойкотировать матчи из-за Fan ID
Комментарии

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение фанатских объединений «Спартака» бойкотировать матчи команды до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Закон принят и вступил в силу, но там нет ничего о чемпионате России. Болельщики заранее хотят предостеречь, чтобы закон не распространялся на РПЛ. Пока люди бойкотируют то, чего нет. Обычно бойкотируют то, что уже случилось, но когда этого нет…

Процесс принятия закона занимает долгое время. Если из-за каких-то причин перенесётся международный турнир, например, отдадут его России, через месяц мы уже спокойно можем его проводить, у нас будет Fan ID.

Сейчас всё происходит из области «возможно». Закон на РПЛ ещё не введён, возможно, решат не вводить, так как и не собирались (смеётся). Но, к сожалению, никто не поверит, будут считать, что из-за бойкота», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме
В «Спартаке» отреагировали на решение фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022