Журова прокомментировала решение болельщиков «Спартака» бойкотировать матчи из-за Fan ID

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение фанатских объединений «Спартака» бойкотировать матчи команды до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Закон принят и вступил в силу, но там нет ничего о чемпионате России. Болельщики заранее хотят предостеречь, чтобы закон не распространялся на РПЛ. Пока люди бойкотируют то, чего нет. Обычно бойкотируют то, что уже случилось, но когда этого нет…



Процесс принятия закона занимает долгое время. Если из-за каких-то причин перенесётся международный турнир, например, отдадут его России, через месяц мы уже спокойно можем его проводить, у нас будет Fan ID.



Сейчас всё происходит из области «возможно». Закон на РПЛ ещё не введён, возможно, решат не вводить, так как и не собирались (смеётся). Но, к сожалению, никто не поверит, будут считать, что из-за бойкота», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.