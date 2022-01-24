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Колосков — болельщикам «Спартака»: хотите быть на стадионе — приходите, нет — ваш выбор

Колосков — болельщикам «Спартака»: хотите быть на стадионе — приходите, нет — ваш выбор
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение фанатских объединений «Спартака» бойкотировать матчи команды до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Болельщики «Спартака» давно об этом говорят. Закон уже принят, подписан президентом. Кому хуже от этого? У фанатов есть абонементы на матчи, руководителям клуба надо с ними пообщаться, объяснить, что возврата не будет. Хотите быть на стадионе, болеть за «Спартак» — приходите, нет — это ваш выбор.

Сомневаюсь, что кто-то не выполнит закон. РПЛ выходила с предложением принятия закона о Fan ID. Поэтому сейчас это бесполезное сотрясение воздуха. С этим надо смириться», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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