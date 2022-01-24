В «Уфе» рассказали о планах продолжения подготовки к сезону РПЛ

«Уфа» завершила первый зимний учебно-тренировочный сбор, который проходил в Белеке. Вчера, 23 января, подопечные Алексея Стукалова обыграли в контрольном матче «Оренбург» (4:1) и ушли на отдых. Об этом сообщает пресс-служба башкирского клуба в «Твиттере».
«Впереди у команды несколько дней выходных. Второй сбор пройдёт вновь в турецком Белеке с 28 января по 10 февраля.
Подробнее о предстоящих контрольных матчах и соперниках расскажем позже», — сказано в заявлении пресс-службы уфимского клуба.
Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Стукалова проведёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги в гостях с «Ахматом». Встреча состоится в конце февраля.
После 18 матчей РПЛ «Уфа» с 16 очками занимает в турнирной таблице 15-е место.
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