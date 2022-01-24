«Ювентус» согласовал условия контракта с Влаховичем. Игрок хочет перейти в январе
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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович близок к переходу в «Ювентус». Туринский клуб согласовал с 21-летним футболистом условия личного контракта. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По сведениям источника, сербский нападающий хочет перейти в новую команду уже в январе. В игроке также заинтересован «Арсенал», но Влахович не хочет переходить к «канонирам», а полон решимости заключить контракт с «Ювентусом», который предлагает игроку соглашение на € 7 млн в год.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» отказалась продавать Влаховича «Ювентусу» за € 35 млн и Деяна Кулушевски.
Контракт Влаховича истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова к продаже Влаховича.
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