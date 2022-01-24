18-летний защитник «Дерби Каунти» перешёл в «Челси»

18-летний левый защитник «Дерби Каунти» Дилан Уильямс перешёл в лондонский «Челси».



«Я абсолютно счастлив, что подписал контракт с одним из крупнейших клубов мира. Большое спасибо за всё, что сделали сотрудники и игроки «Дерби». Не могу дождаться начала работы с «Челси», — написал Уильямс на своей странице в «Инстаграме».



Дилан Уильямс — воспитанник «Дерби Каунти». Футболист был переведён в основную команду летом прошлого года.

Лондонский «Челси» в 24 матчах набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований на данный момент является «Манчестер Сити», в 23 встречах набравший 57 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».