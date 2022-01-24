18-летний защитник «Дерби Каунти» перешёл в «Челси»
Поделиться
18-летний левый защитник «Дерби Каунти» Дилан Уильямс перешёл в лондонский «Челси».
«Я абсолютно счастлив, что подписал контракт с одним из крупнейших клубов мира. Большое спасибо за всё, что сделали сотрудники и игроки «Дерби». Не могу дождаться начала работы с «Челси», — написал Уильямс на своей странице в «Инстаграме».
Дилан Уильямс — воспитанник «Дерби Каунти». Футболист был переведён в основную команду летом прошлого года.
Лондонский «Челси» в 24 матчах набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований на данный момент является «Манчестер Сити», в 23 встречах набравший 57 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
Комментарии
- 24 января 2022
-
13:38
-
13:23
-
13:21
-
13:05
-
12:55
-
12:30
-
12:27
-
12:10
-
12:02
-
11:59
-
11:22
-
11:17
-
11:15
-
11:09
-
11:05
-
10:56
-
10:49
-
10:40
-
10:19
-
10:19
-
10:11
-
10:05
-
10:01
-
09:51
-
09:47
-
09:43
-
09:38
-
09:30
-
09:17
-
09:12
-
08:55
-
08:48
-
08:30
-
07:55
-
07:40
Партнерский контент