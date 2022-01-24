Обамеянг хочет остаться в Европе, если уйдёт из «Арсенала»

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг планирует перейти в европейскую команду, если ему придётся покинуть «канониров» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет арендовать габонского игрока до конца нынешнего сезона, а затем выкупить его у «Арсенала» за £ 6,7 млн (около € 8 млн).
Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что нападающий может покинуть «Арсенал» в январе.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
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