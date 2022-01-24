Боярский: я против Fan ID. Эта мера сократит количество болельщиков на трибунах

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).



«Я не совсем изучил этот вопрос. Но поддерживаю комментатора Геннадия Орлова, который считает, что эта мера сократит количество болельщиков на трибунах. Это нам не нужно. Так что я против всего этого.



Для меня, честно сказать, не проблема сделать такой паспорт. Если захочу пойти на стадион, сделаю его. Или, например, я пойду, а меня туда не пустят без Fan ID. Но вообще я против такой ограничительной меры. Это усложнит жизнь не только любителям футбола. Ведь болельщики — ещё один игрок на стадионе. Не надо об этом забывать.



Объявлять бойкоты — дело болельщиков. Я ни с какими объединениями не связан, мне в этом плане проще. Но я считаю, фанатский сектор создаёт необходимую атмосферу на стадионе: плакаты, кричалки, песни. Это всё нужно! Не стоит ущемлять болельщиков таким образом», — приводит слова Боярского Legalbet.

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