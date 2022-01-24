Сергеев — о номере в «Зените»: о строчке в гимне узнал только сейчас
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев объяснил, почему взял в команде 33-й номер.
«Разумеется, когда подписывал контракт, были мысли о Лиге Европы. Но сейчас идёт подготовка, я сконцентрирован на сборах. Надо изо дня в день работать, набирать форму, доказывать. Там уже будет видно, насколько успешно я смогу конкурировать.
Игровой номер? Мне позвонил начальник команды, спросил, какой я хочу номер. Я спросил, свободен ли 33-й, и он ответил, что да. Это пошло ещё со «Строгино», просто всегда нравился 33-й номер. О строчке в гимне узнал только сейчас от вас, постараюсь не разочаровать болельщиков», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».
26-летний Сергеев стал игроком 10 января, перейдя из «Крыльев Советов».
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