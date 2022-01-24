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Вратарь Буркина-Фасо эмоционально отпраздновал выход в 1/4 финала Кубка африканских наций

Вратарь Буркина-Фасо эмоционально отпраздновал выход в 1/4 финала Кубка африканских наций
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Вратарь сборной Буркина-Фасо Куаку Коффи не сдержал эмоций после выхода национальной команды в четвертьфинал Кубка африканский наций. Буркина-Фасо встречалась с Габоном и прошла дальше после серии пенальти.

Победный 11-метровый реализовал полузащитник Исмаила Уэдраого. После этого Коффи начал праздновать выход сборной в четвертьфинал Кубка африканских наций, исполнив несколько сальто подряд.

Напомним, счёт в матче на 28-й минуте открыл форвард Бертран Траоре, ему ассистировал полузащитник Абубакар Уаттара. Траоре мог отличиться за 10 минут до этого, но не забил пенальти. Габонцы сравняли счёт на первой добавленной минуте ко второму тайму благодаря автоголу полузащитника Буркина-Фасо Адама Гира. К тому времени Габон уже играл вдесятером из-за удаления Сидне Обисса.

В дополнительное время команды не забили, а по пенальти сильнее оказалась сборная Буркина-Фасо, вышедшая в итоге в четвертьфинал КАН. Отметим, что в составе Буркина-Фасо один из послематчевых пенальти реализовал форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

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