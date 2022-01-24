Ваноли поделился впечатлениями от встречи с Карпиным на сборах «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о впечатлениях от встречи с наставником сборной России Валерием Карпиным.



«Мне очень приятно приветствовать Валерия Карпина. Это не только главный тренер сборной, но и часть истории «Спартака». Он выигрывал с клубом титулы и кубки. История — это очень важно», — приводит слова Ваноли пресс-служба «Спартака».

Напомним, сегодня, 24 января, Карпин прибыл на сборы «Спартака» в Дубае (ОАЭ). Ранее специалист провёл встречу с футболистами «Зенита» на тренировочных сборах команды. На встрече не присутствовал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).