ЦСКА проиграл клубу из Люксембурга в товарищеском матче в Испании

В товарищеском матче на сборах в Испании ЦСКА встречался с люксембургским «Дюделанжем». Игра прошла на стадионе «Нуэво Кампо дель Кампоамор Гольф Резорт» в Ориуэле и завершилась победой клуба из Люксембурга со счётом 1:0.
На 14-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Дюделанжа» Дейвид Синани.
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36).
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится для подопечных Алексея Березуцкого встречей со «Спартаком» 26 января в рамках матча 19-го тура. 1 марта армейцы проведут встречу с «Сочи» в 1/8 финала Кубка страны.
- 24 января 2022
-
16:49
-
16:35
-
16:25
-
16:10
-
15:46
-
15:32
-
15:30
-
15:14
-
15:10
-
15:02
-
14:56
-
14:54
-
14:33
-
14:26
-
14:22
-
14:09
-
13:52
-
13:38
-
13:23
-
13:21
-
13:05
-
12:55
-
12:30
-
12:27
-
12:10
-
12:02
-
11:59
-
11:22
-
11:17
-
11:15
-
11:09
-
11:05
-
10:56
-
10:49
-
10:40