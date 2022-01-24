Лингард не хочет переходить в «Ньюкасл» на постоянной основе
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард входит в сферу интересов «Ньюкасла», однако английский футболист не готов переходить в клуб на постоянной основе в этом месяце. Об этом сообщает Manchester Evening News.
Контракт 29-летнего Лингарда истекает в конце сезона, поэтому он не хочет сейчас принимать решения на долгосрочное будущее и готов уйти лишь в аренду. В конце сезона Лингард определится с дальнейшим продолжением своей карьеры.
В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» сделал англичанину предложение продлить контракт, но он отказался. Футболист хотел быть уверен в том, что будет получать больше игрового времени.
В нынешнем сезоне Лингард сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Комментарии
- 24 января 2022
-
16:49
-
16:35
-
16:25
-
16:10
-
15:46
-
15:32
-
15:30
-
15:14
-
15:10
-
15:02
-
14:56
-
14:54
-
14:33
-
14:26
-
14:22
-
14:09
-
13:52
-
13:38
-
13:23
-
13:21
-
13:05
-
12:55
-
12:30
-
12:27
-
12:10
-
12:02
-
11:59
-
11:22
-
11:17
-
11:15
-
11:09
-
11:05
-
10:56
-
10:49
-
10:40
Партнерский контент