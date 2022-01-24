Тихонов — Титову: Жирков в «Химки» перешёл, давай тоже вернёмся
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Прославленный футболист Андрей Тихонов призвал своего бывшего партнёра по «Спартаку» Егора Титова вернуться в футбол.
«Егор, там Жирков в «Химки» перешёл, давай тоже вернёмся», — гласит шуточное послание Тихонова, опубликованное в его «Инстаграме».
Андрей Тихонов и Егор Титов провели большую часть своих карьер в рядах московского «Спартака», с которым завоёвывали титулы чемпионов страны, а также становились обладателями Кубка России. После завершения игровой практики оба перешли на тренерские должности, причём в разное время входили в штаб наставников красно-белых. Оба полузащитника уже имеют опыт выступлений за «Химки».
Андрей Тихонов 5 ноября 2021 года покинул пост главного тренера казахстанской «Астаны».
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