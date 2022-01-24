Хадсон-Одои: сказал Зиешу, что как только он ударил, я понял, что он попадёт

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои высказался о красивом голе одноклубника Хакима Зиеша в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).
Марокканец забил блестящим ударом из-за штрафной в начале второго тайма. Ему ассистировал Хадсон-Одои, перед этим совершивший проход по левому флангу.
«Не говорите ему, но в этом гол есть моя большая заслуга! Если серьёзно, то я очень рад за него, поскольку это был потрясающий гол. Я сказал ему, что как только он ударил, я понял, что он попадёт. Я был уверен.
Я не стану хвалить себя, потому что это потрясающий гол. Я рад за Хакима, потому что он заслужил этот мяч своим выступлением. Это был большой матч, большое противостояние, поэтому мы рады получить три очка», — цитирует Хадсона-Одои сайт «Челси».
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