BBC предложила болельщикам выбрать топ-3 африканских игроков АПЛ

Компания ВВС предложила футбольным болельщикам выбрать лучшего игрока из Африки в истории английской Премьер-лиги. Трём футболистам, набравшим наибольшее количество голосов, будет посвящена отдельная передача, в которой прославленные британские звёзды прошлых лет Гари Линекер, Алан Ширер и Майка Ричардс расскажут о каждом из игроков.

В число номинантов вошли: Эммануэль Адебайор (Того, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар, «Челси»), Майкл Эссьен (Гана, «Челси»), Нванкво Кану (Нигерия, «Арсенал», «Вест Бромвич», «Портсмут»), Рияд Марез (Алжир, «Лестер», «Манчестер Сити»), Садьо Мане (Сенегал, «Саутгемптон», «Ливерпуль»), Джей-Джей Окоча (Нигерия, «Болтон», «Халл»), Мохамед Салах (Египет, «Челси», «Ливерпуль»), Яя Туре (Кот-д′Ивуар, «Манчестер Сити»).