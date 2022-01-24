Деспотович: каждый мой шрам — не от врага, а от людей, которые говорили, что любят меня
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Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович оставил загадочный пост в своём «инстаграме».
«Каждый мой шрам — не от врага, а от людей, которые говорили, что любят меня...» — написал Деспотович в «сториз».
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Деспотович был переведён в дубль «Рубина» Леонидом Слуцким за отказ подписывать контракт с агентом тренера Кристианом Эмиле. Агент отрицает эту информацию. Также появилась информация, что форварда может подписать московский ЦСКА.
Деспотович пришёл в «Рубин» из «Оренбурга» летом 2020 года на правах свободного агента. За казанский клуб он провёл 36 матчей, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до 2023 года.
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