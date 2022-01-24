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Защитник Никлас Зюле покинет «Баварию» ближайшим летом

Защитник Никлас Зюле покинет «Баварию» ближайшим летом
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Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле намеревается покинуть команду по истечении нынешнего сезона. Он уже сообщил руководству клуба, что не собирается продлевать действующее соглашение, рассчитанное до конца чемпионата Германии 2021/2022 годов.

Таким образом, футболист покинет команду на правах свободного агента, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своём «твиттере».

Никлас проводит в «Баварии» пятый сезон. В 2016 году в составе олимпийской сборной Германии он стал серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Мексики, Южной Кореи, Фиджи, Португалии, Нигерии и Бразилии. За главную национальную команду страны он сыграл в 29 матчах и один раз поразил ворота соперника. Это случилось 15 ноября 2018 года в матче против сборной России (3:0).

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