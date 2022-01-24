Защитник Никлас Зюле покинет «Баварию» ближайшим летом

Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле намеревается покинуть команду по истечении нынешнего сезона. Он уже сообщил руководству клуба, что не собирается продлевать действующее соглашение, рассчитанное до конца чемпионата Германии 2021/2022 годов.
Таким образом, футболист покинет команду на правах свободного агента, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своём «твиттере».
Никлас проводит в «Баварии» пятый сезон. В 2016 году в составе олимпийской сборной Германии он стал серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Мексики, Южной Кореи, Фиджи, Португалии, Нигерии и Бразилии. За главную национальную команду страны он сыграл в 29 матчах и один раз поразил ворота соперника. Это случилось 15 ноября 2018 года в матче против сборной России (3:0).
- 24 января 2022
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