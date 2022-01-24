Актёр Баринов — о бойкоте болельщиков: два идиота — страшно, много идиотов — катастрофа
Поделиться
Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал решение фанатских объединений ряда клубов РПЛ бойкотировать матчи команд до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).
«Меня интересует только футбол. А бойкот как-нибудь поможет спорту? Футболисты от этого лучше будут играть? Или руководство «Локомотива» перестанет разваливать клуб? Все эти фанатские движения по-нашему называются «буза», недостойная серьёзного обсуждения. Когда собираются два идиота — страшно, когда их много — катастрофа. Толпа, обуреваемая глупыми идеями, не предложит ничего хорошего», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, возобновление нынешнего сезона РПЛ запланировано на 26 февраля.
Комментарии
- 24 января 2022
-
18:14
-
18:08
-
18:03
-
17:59
-
17:49
-
17:40
-
17:34
-
17:34
-
17:28
-
17:19
-
16:49
-
16:35
-
16:25
-
16:10
-
15:46
-
15:32
-
15:30
-
15:14
-
15:10
-
15:02
-
14:56
-
14:54
-
14:33
-
14:26
-
14:22
-
14:09
-
13:52
-
13:38
-
13:23
-
13:21
-
13:05
-
12:55
-
12:30
-
12:27
-
12:10
Партнерский контент