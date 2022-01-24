Футболист, по вине которого в ДТП погиб ребёнок, был пьян. Клуб немедленно отстранил его

Стали известны подробности скандального ДТП с участием полузащитника нидерландского «Хераклеса» Рая Влута. В результате аварии, произошедшей в ноябре 2021 года, погиб четырёхлетний ребёнок.

Согласно сведениям De Telegraaf, скорость движения машины Влута в момент аварии составляла 203 километра в час. Уровень алкоголя в крови футболиста превышал норму в два раза. Узнав эти подробности, «Хераклес» немедленно отстранил Влута от тренировок и матчей, а также выступил с заявлением.

«Как нам сегодня стало известно, Влут, вероятно, не только ехал слишком быстро в ту ночь, но и слишком много пил. И то, и другое абсолютно неприемлемо. В течение нескольких месяцев после аварии Влут неоднократно заявлял клубу, что он не превышал допустимой скорости в 130 километров в час, а уровень алкоголя в крови футболиста, по его словам, не превышал нормы. На основе этой неверно предоставленной информации «Хераклес» до сих пор принимал все свои решения добросовестно и как хороший работодатель.

Если бы клуб знал правдивую информацию раньше, мы бы, конечно, приняли другое решение в интересах как семьи погибшего ребёнка, так и всех остальных участников ситуации, и ни за что не позволили бы Влуту участвовать в тренировках и играх.

Мы глубоко сожалеем, что семья погибшего ребёнка переживает это. Клуб снова свяжется с семьёй в ближайшее время. Мы продолжим их поддерживать», — сказал генеральный директор «Хераклеса» Роб Туссен.

Напомним, авария произошла утром 14 ноября на трассе А4 рядом с городом Хофддорп (Нидерланды). Влут с 27-летним мужчиной находились в автомобиле, который столкнулся с другой машиной. В другом авто были мужчина, женщина и двое детей. Один из детей, 4-летний мальчик, получил серьёзные травмы и скончался от них в больнице. Родители и ещё один ребёнок тоже получили травмы, но остались живы.