Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Глушакова не спас «Химки» от поражения в матче с 8-й командой чемпионата Чехии

Гол Глушакова не спас «Химки» от поражения в матче с 8-й командой чемпионата Чехии
Комментарии

«Химки» потерпели поражение от чешского клуба «Динамо» (Ческе-Будеёвице) в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Динамо».

Счёт в матче уже на 3-й минуте открыл форвард подмосковной команды Максим Жумабеков. Но на 11-й минуте Мик ван Бурен восстановил равенство, а в конце первого тайма Михал Шкода вывел «Динамо» вперёд.

В начале второй половины игры Лукаш Гавел забил третий гол чешской команды. На 60-й минуте Денис Глушаков отыграл один мяч, но на 77-й забил форвард «Динамо» Ондржей Мигалик, установив окончательный счёт в матче.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах. «Динамо» идёт на 8-й позиции (из 16) в чемпионате Чехии, набрав 25 очков в 19 матчах.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 января 2022, понедельник. 17:00 МСК
Динамо ЧБ
Ческе-Будеёвице, Чехия
Окончен
4 : 2
Химки
Химки, Россия
0:1 Жумабеков – 3'   1:1 ван Бурен – 11'   2:1 Шкода – 44'   3:1 Гавел – 51'   3:2 Глушаков – 60'   4:2 Мигалик – 77'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022