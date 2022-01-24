Гол Глушакова не спас «Химки» от поражения в матче с 8-й командой чемпионата Чехии
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«Химки» потерпели поражение от чешского клуба «Динамо» (Ческе-Будеёвице) в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Динамо».
Счёт в матче уже на 3-й минуте открыл форвард подмосковной команды Максим Жумабеков. Но на 11-й минуте Мик ван Бурен восстановил равенство, а в конце первого тайма Михал Шкода вывел «Динамо» вперёд.
В начале второй половины игры Лукаш Гавел забил третий гол чешской команды. На 60-й минуте Денис Глушаков отыграл один мяч, но на 77-й забил форвард «Динамо» Ондржей Мигалик, установив окончательный счёт в матче.
«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах. «Динамо» идёт на 8-й позиции (из 16) в чемпионате Чехии, набрав 25 очков в 19 матчах.
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