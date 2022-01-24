Фёдор Смолов: есть ощущение, что вернулся домой

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов признался, что чувствует себя в стане бело-голубых как дома. Прошлым клубом форварда был «Локомотив».

«С одной стороны, много новых ребят. Но осталось и много людей, с которыми я раньше работал. Так что, конечно, есть ощущение, что вернулся домой.

Шварц? В принципе, у нас было изначально понимание и обоюдное желание поработать друг с другом. Так что я очень рад, что всё так сложилось, и я вернулся в «Динамо».

По возможности, конечно, смотрел матчи «Динамо». Хоть команда и молодая, но она показывает привлекательный футбол, и было понятно, что она будет претендовать на многое в этом сезоне. В принципе, уже в весенней части прошлого сезона было видно, что команда обрела своё лицо. И теперь она прогрессирует, становится лучше, ребята набираются опыта, сыгрываются, поэтому высокое место в таблице не случайно», — приводит слова Смолова официальный сайт «Динамо».

31-летний Смолов перешёл в московский клуб из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.



После «Динамо» Смолов выступал за «Краснодар», а с лета 2018 года играл в составе «Локомотива», за который в нынешнем сезоне провёл 15 матчей Российской Премьер-Лиги и забил семь голов.