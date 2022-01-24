Селюк объяснил, почему Яя Туре должен получить звание лучшего африканца в истории АПЛ

Агент Дмитрий Селюк высказался о том, кто является лучшим игроком из Африки в истории английской Премьер-лиги.

Ранее компания ВВС предложила футбольным болельщикам выбрать лучшего африканского в истории АПЛ.

«Яя Туре — величайший африканец в истории АПЛ. Он больше всех получал награду «Лучшего игрока Африки» — четыре года подряд. Более того, Яя должен был получить приз в пятый раз, когда забил 20 голов в лиге… Тогда ещё Кот-д'Ивуар выиграл Кубок Африки. В тот раз отдали награду Обамеянгу — смешно. Это была целенаправленная акция против Яя, чтобы он не стал рекордсменом.



Дрогба, безусловно, хороший футболист, но он слишком поздно начал свою победную поступь, да и блистал только в Англии. Туре тоже трижды становился чемпионом в Англии, но при этом выиграл в клубном футболе всё, что только можно. Если мы говорим про трофеи и футбольные заслуги, то именно Яя — лучший игрок Африки за всё время!



Салах? Он тоже суперигрок — вопросов нет. Но Яя был на вершине более длительный период, причём не только с Гвардиолой», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

В число номинантов от BBC вошли: Эммануэль Адебайор (Того, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар, «Челси»), Майкл Эссьен (Гана, «Челси»), Нванкво Кану (Нигерия, «Арсенал», «Вест Бромвич», «Портсмут»), Рияд Марез (Алжир, «Лестер», «Манчестер Сити»), Садио Мане (Сенегал, «Саутгемптон», «Ливерпуль»), Джей-Джей Окоча (Нигерия, «Болтон», «Халл»), Мохамед Салах (Египет, «Челси», «Ливерпуль») и Яя Туре (Кот-д′Ивуар, «Манчестер Сити»).