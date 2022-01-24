Смолов объяснил, с чем связан спад результатов «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, недавно перешедший в «Динамо», объяснил, с чем связан спад результатов железнодорожников.

«Со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к хорошим результатам. Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать», — приводит слова Смолова официальный сайт «Динамо».

31-летний Смолов перешёл в «Динамо» из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

После «Динамо» Смолов выступал за «Краснодар», а с лета 2018 года играл в составе «Локомотива», за который в нынешнем сезоне провёл 15 матчей Российской Премьер-Лиги и забил семь голов.