Смолов объяснил, с чем связан спад результатов «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, недавно перешедший в «Динамо», объяснил, с чем связан спад результатов железнодорожников.
«Со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к хорошим результатам. Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать», — приводит слова Смолова официальный сайт «Динамо».
31-летний Смолов перешёл в «Динамо» из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
После «Динамо» Смолов выступал за «Краснодар», а с лета 2018 года играл в составе «Локомотива», за который в нынешнем сезоне провёл 15 матчей Российской Премьер-Лиги и забил семь голов.
- 24 января 2022
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