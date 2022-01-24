Т. Силва: для меня очень важно забить в дерби и слышать, как болельщики скандируют моё имя

Защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче АПЛ.

«В этом году мы трижды играли с «Тоттенхэмом» и одержали три победы, не пропустив ни одного мяча. Для нас это важно, потому что мы уже давно не играли на ноль, что нас совсем не устраивало, но мы сохраняли концентрацию при игре в обороне, и нам удалось забить два гола. Это позволило нам стать спокойнее, и я получил удовольствие от матча.

Атмосфера была невероятной, это было великолепно. Для меня очень важно забить в дерби и слышать, как болельщики скандируют моё имя. Я очень этому рад. Я надеюсь, что смогу дать этому клубу гораздо больше, потому что они мне очень помогают.

Гол – это награда за всё, что я сделал на поле. Это не самое главное – самое главное заключается в том, чтобы не пропускать при игре в обороне, – но это делает этот день особенным», — цитирует бразильца сайт «Челси».

Гол Силвы:

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