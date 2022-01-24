«Дзюба всегда может прийти на помощь». Гимнастка Трубникова — о знакомстве с футболистом

Гимнастка Дарья Трубникова рассказал о знакомстве с нападающим санкт-петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Мы с Артёмом в хороших отношениях, поддерживаем друг друга, общаемся. Познакомились мы в 2019 году, в этом мне помогли Дина и Арина Аверины. Они с Артёмом должны были записать совместное видео для сборной России по футболу и пригласили меня пойти с ними, так как я очень хотела познакомиться с Артёмом. Я была безумно рада.

Мы познакомились, поболтали, погуляли по базе. Футболисты тогда были на сборах в Новогорске, и с того момента мы начали поддерживать общение. Поздравляем друг друга с праздниками и успехами на соревнованиях. Артём очень добрый, открытый человек, всегда может прийти на помощь», — приводит слова Трубниковой Sport24.