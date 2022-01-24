«Дзюба всегда может прийти на помощь». Гимнастка Трубникова — о знакомстве с футболистом
Поделиться
Гимнастка Дарья Трубникова рассказал о знакомстве с нападающим санкт-петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Мы с Артёмом в хороших отношениях, поддерживаем друг друга, общаемся. Познакомились мы в 2019 году, в этом мне помогли Дина и Арина Аверины. Они с Артёмом должны были записать совместное видео для сборной России по футболу и пригласили меня пойти с ними, так как я очень хотела познакомиться с Артёмом. Я была безумно рада.
Мы познакомились, поболтали, погуляли по базе. Футболисты тогда были на сборах в Новогорске, и с того момента мы начали поддерживать общение. Поздравляем друг друга с праздниками и успехами на соревнованиях. Артём очень добрый, открытый человек, всегда может прийти на помощь», — приводит слова Трубниковой Sport24.
Новость по темеСергей Семак высказался об обиде Артёма Дзюбы
Комментарии
- 24 января 2022
-
21:22
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
20:27
-
20:27
-
20:25
-
20:20
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:55
-
19:52
-
19:47
-
19:37
-
19:18
-
19:07
-
19:06
-
18:51
-
18:49
-
18:38
-
18:14
-
18:08
-
18:03
-
17:59
-
17:49
-
17:40
-
17:34
-
17:34
-
17:28
-
17:19
-
16:49
-
16:35
-
16:25
-
16:10
Партнерский контент