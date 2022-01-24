Андрей Федун: Fan ID? Совершенно не знаю, что это такое

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун признался, что не знает ничего о Fan ID и введении паспортов болельщиков.
«Я даже ничего не слышал о введении Fan ID. Совершенно не знаю, что это такое», — приводит слова Андрея Федуна «Спорт-экспресс».
Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.
Напомним, ранее фанаты «Спартака» объявили, что будут бойкотировать матчи команды, пока Fan ID не отменят на законодательном уровне.
- 24 января 2022
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