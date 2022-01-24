Сборная Гамбии обыграла Гвинею и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
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Сборная Гамбии одержала победу над Гвинеей в матче 1/8 финала Кубка африканский наций. Встреча прошла в Бафусаме (Камерун) на одноименном стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гамбийцев.
Единственный гол на 71-й минуте забил нападающий Муса Барроу. Ему ассистировал полузащитник Юсуфа Бобб.
Обе сборные доигрывали матч вдесятером. На 87-й минуте вторую жёлтую карточку получил вышедший на замену форвард сборной Гамбии Юсуфа Нжи, а в компенсированное арбитром время вторым предупреждением был наказан защитник Гвинеи Ибраима Сори Конте.
Сборная Гамбии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где встретится с победителем пары Камерун — Коморские острова. Эта игра пройдёт сегодня, начало — в 22:00 мск.
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