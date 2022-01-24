Сборная Гамбии обыграла Гвинею и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Гамбии одержала победу над Гвинеей в матче 1/8 финала Кубка африканский наций. Встреча прошла в Бафусаме (Камерун) на одноименном стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гамбийцев.

Единственный гол на 71-й минуте забил нападающий Муса Барроу. Ему ассистировал полузащитник Юсуфа Бобб.

Обе сборные доигрывали матч вдесятером. На 87-й минуте вторую жёлтую карточку получил вышедший на замену форвард сборной Гамбии Юсуфа Нжи, а в компенсированное арбитром время вторым предупреждением был наказан защитник Гвинеи Ибраима Сори Конте.

Сборная Гамбии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где встретится с победителем пары Камерун — Коморские острова. Эта игра пройдёт сегодня, начало — в 22:00 мск.