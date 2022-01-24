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Сборная Гамбии обыграла Гвинею и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Гамбии обыграла Гвинею и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
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Сборная Гамбии одержала победу над Гвинеей в матче 1/8 финала Кубка африканский наций. Встреча прошла в Бафусаме (Камерун) на одноименном стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гамбийцев.

Единственный гол на 71-й минуте забил нападающий Муса Барроу. Ему ассистировал полузащитник Юсуфа Бобб.

Обе сборные доигрывали матч вдесятером. На 87-й минуте вторую жёлтую карточку получил вышедший на замену форвард сборной Гамбии Юсуфа Нжи, а в компенсированное арбитром время вторым предупреждением был наказан защитник Гвинеи Ибраима Сори Конте.

Сборная Гамбии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где встретится с победителем пары Камерун — Коморские острова. Эта игра пройдёт сегодня, начало — в 22:00 мск.

Кубок африканских наций. 1/8 финала
24 января 2022, понедельник. 19:00 МСК
Гвинея
Окончен
0 : 1
Гамбия
0:1 Барроу – 71'
Удаления: Конте – 90+3' / Нжи – 87'
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