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Клаудио Раньери уволен из «Уотфорда»

Клаудио Раньери уволен из «Уотфорда»
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«Уотфорд» объявил об отставке главного тренера Клаудио Раньери.

«Правление клуба считает, что, поскольку впереди ещё половина сезона в Премьер-лиге, смена главного тренера позволит новому наставнику получить достаточно времени для работы с талантливым составом для достижения непосредственной цели сохранения места в Премьер-лиге», — сообщается в заявлении «Уотфорда» на официальном сайте.

Раньери возглавил «Уотфорд» 4 октября 2021 года. За это время команда успела провести 14 матчей во всех турнирах, в которых потерпела 11 поражений, дважды победила и один раз сыграла вничью. Сейчас «шершни» идут на предпоследнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 14 очков в 20 сыгранных матчах.

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