Клаудио Раньери уволен из «Уотфорда»
Поделиться
«Уотфорд» объявил об отставке главного тренера Клаудио Раньери.
«Правление клуба считает, что, поскольку впереди ещё половина сезона в Премьер-лиге, смена главного тренера позволит новому наставнику получить достаточно времени для работы с талантливым составом для достижения непосредственной цели сохранения места в Премьер-лиге», — сообщается в заявлении «Уотфорда» на официальном сайте.
Раньери возглавил «Уотфорд» 4 октября 2021 года. За это время команда успела провести 14 матчей во всех турнирах, в которых потерпела 11 поражений, дважды победила и один раз сыграла вничью. Сейчас «шершни» идут на предпоследнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 14 очков в 20 сыгранных матчах.
Комментарии
- 24 января 2022
-
21:22
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
20:27
-
20:27
-
20:25
-
20:20
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:55
-
19:52
-
19:47
-
19:37
-
19:18
-
19:07
-
19:06
-
18:51
-
18:49
-
18:38
-
18:14
-
18:08
-
18:03
-
17:59
-
17:49
-
17:40
-
17:34
-
17:34
-
17:28
-
17:19
-
16:49
-
16:35
-
16:25
-
16:10
Партнерский контент